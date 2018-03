Per Mausklick zum Finanzamt

Unsere Online-Services erfreuen sich in der Bevölkerung bereits größter Beliebtheit. Schon 2003 haben wir uns als österreichische Finanzverwaltung mit FinanzOnline als europäischer Vorreiter in Sachen E-Government positioniert. Dieses Tool ermöglicht den elektronischen Zugang zur Steuerverwaltung und zählt international mit Sicherheit zu einer der etabliertesten und zugleich modernsten IT-Lösungen. Mit FinanzOnline können Sie Ihre Steuerangelegenheiten mit ein paar Mausklicks bequem von jedem Internetzugang aus erledigen. Unkompliziert und sicher steht Ihnen diese Serviceanwendung 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr kostenlos zur Verfügung und bedarf keiner speziellen Software. Der gesamte Prozess – von der Steuererklärung bis hin zum Bescheid und zur Zustellung – verläuft elektronisch. Diese Form der Abwicklung spart Zeit und Verwaltungskosten und das ist uns wichtig. Denn Service, Kundenzufriedenheit und Effizienz werden bei uns, im Bundesministerium für Finanzen, groß geschrieben.

INFOBOX



Wussten Sie, dass …

bereits 4,2 Millionen Nutzerinnen und Nutzer FinanzOnline verwenden?die BMF-App bereits über 120.000 Mal heruntergeladen wurde?

auf die BMF-Website rund 18 Millionen Mal pro Jahr zugegriffen wird?

die Facebookseite des BMF bereits rund 32.000 Likes hat?

Stetiges Wachsen

Das FinanzOnline-Konto ist seit einiger Zeit auch der Schlüssel für zahlreiche EGovernment- Anwendungen aus den unterschiedlichsten Verwaltungsbereichen. Unternehmerinnen und Unternehmern bzw. einzelvertretungsbefugten Personen stehen via FinanzOnline damit zum Beispiel auch das persönliche Pensionskonto und die Services des Unternehmensserviceportals (USP), wie die e-Rechnung, zur Verfügung. Behördenwege können so mit nur einer Anmeldung bequem und sicher online erledigt werden. Diese Funktion als Authentifizierungsprovider für weitere E-Government-Services wird ausgebaut, dazu soll FinanzOnline auch zu einem Informations- und Transaktionsportal in Sachen Steuern weiterentwickelt werden.

Einstiegsinformationen

Der Einstieg in FinanzOnline kann entweder mit Zugangskennungen oder mit Bürgerkarte erfolgen. Für den Einstieg mit Zugangskennungen benötigen Sie eine einmalige Registrierung, für den Einstieg mit Bürgerkarte nur eine für die Verwendung als Bürgerkarte aktivierte Chipkarte oder ein Mobiltelefon mit aktivierter Handy-Signatur.

BMF 4.0: einfach, effizient, elektronisch

© Gettyimages

Als Bundesministerium für Finanzen (BMF) ist uns wichtig, Ihnen bestmögliche Services anzubieten. Langwierige Behördenwege sollen immer mehr der Vergangenheit angehören. Mit innovativen und sicheren IT-Lösungen wollen wir Ihnen das Leben leichter machen und Verwaltung vereinfachen.

Synergien nutzen, Effizienz steigern



Schon jetzt zählen wir aufgrund unseres umfassenden Angebots an Onlineservice- Tools, unseres professionellen Facebook-Auftritts, der BMF-App und vielem, vielem mehr zu einer der modernsten Finanzverwaltungen Europas. Die gute internationale Positionierung wollen wir auch in Zukunft stärken. Daher werden wir den Weg hin zu einem BMF 4.0 konsequent fortsetzen. Wir werden EGovernment-Initiativen deshalb

Schritt für Schritt ausbauen und Sie sollen davon profitieren.

Stets erreichbar – das BMF auf bmf.gv.at

Unsere Website versorgt Sie nicht nur mit umfassenden Informationen zu Themen wie Steuern, Budget, Finanzmarkt, Wirtschaftspolitik und Zoll, sondern bietet Ihnen auch moderne Berechnungsprogramme und die aktuellsten Broschüren und Ratgeber. Diese können Sie im Bereich Publikationen downloaden oder online bestellen können.

Alle Details dazu finden Sie in unseren aktuellen Broschüren unter www.bmf.gv.at > Publikationen.

Zeitgemäß mit App und Facebook

Mit der BMF-App stehen Ihnen unsere verschiedenen Angebote auch unterwegs zur Verfügung. Modern und benutzerfreundlich präsentiert sich die App und liefert, unter anderem, aktualisierte Inhalte zu News, Rechnern & Ratgebern sowie Zollbestimmungen. Darüber hinaus bietet sie eine erstklassige Finanzamtssuche. Die BMF-App steht Ihnen im jeweiligen Smartphone-Store gratis als Download zur Verfügung.