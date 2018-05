Zum Jahresauftakt haben sich heuer weniger Unternehmen einen neuen Energielieferanten gesucht als vor einem Jahr. "Sowohl bei Strom als auch bei Gas waren die Unternehmen im heurigen Jahr etwas weniger wechselfreudig als im Vergleichszeitraum 2017", so E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch (Bild) am Montag in einer Pressemitteilung.

Die Wechselraten bei Strom gingen laut E-Control von 2,0 auf 1,6 Prozent zurück, bei Gas leicht von 2,5 auf 2,4 Prozent. Insgesamt haben sich rund 20.800 Unternehmen einen neuen Energielieferanten gesucht, davon wechselten mehr als 18.400 den Stromanbieter und mehr als 2.400 den Gasanbieter.

Verbrauch entscheidend

Am nachhaltigsten sparten Unternehmen, wenn sie weniger Energie verbrauchen, so die Energieregulierungsbehörde E-Control. "Gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen gibt es viel Potenzial, um den Energieverbrauch zu senken", so E-Control-Vorstand Andreas Eigenbauer.

Durch einen Wechsel vom regionalen Versorger zum günstigsten Stromanbieter kann eine Gewerbebetrieb mit einem Jahresverbrauch von 100.000 Kilowattstunden (kWh) laut heutiger Mitteilung im ersten Jahr bis zu 7.487 Euro (inklusive Neukundenrabatt) bzw. 6.280 Euro (ohne Neukundenrabatt sparen. Bei Gas sind mit einem Jahresverbrauch von 400.000 kWh bis zu 12.721 Euro (inklusive Neukundenrabatt) bzw. 7.770 Euro (ohne Neukundenrabatt) im Jahr.

Insgesamt haben heuer bis März 110.350 Unternehmen und Haushalte ihren Strom- und Gaslieferanten gewechselt, wie die E-Control Ende vergangener Woche bekanntgegeben hat.

