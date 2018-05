Österreichs Wirtschaftswachstum wird nach der EU-Frühjahrsprognose im laufenden Jahr mit 2,8 Prozent geringfügig schwächer ausfallen als noch in der Winterprognose vom Februar mit 2,9 Prozent vorausgesagt. Auch für 2019 gibt es eine kleine Herabsetzung - von 2,3 Prozent aus der Winterprognose auf 2,2 Prozent, wie die EU-Kommission am Donnerstag bekanntgab.

Insgesamt bleibt sowohl für die EU als auch die Eurozone die Erwartung unverändert. Die EU-28 und die Währungsunion können im laufenden Jahr wie bisher mit einem BIP von 2,3 Prozent rechnen, für 2019 ist die Prognose mit 2,0 Prozent in beiden Gebieten ebenfalls unverändert.

"Aufschwung mit solidem Tempo"

Die EU-Kommission hat bei der Präsentation der Frühjahrsprognose am Donnerstag von einem "Aufschwung mit solidem Tempo" gesprochen. Das größte Risiko für rosige Aussichten sei nur der Protektionismus, wurde auf die Probleme mit US-Strafzöllen verwiesen. 2017 habe es mit 2,4 Prozent die höchsten Wachstumsraten für EU und Eurozone seit zehn Jahren gegeben.

Dieser Trend dürfte sich 2018 fortsetzen und 2019 nur leicht nachlassen. Erwartet werden 2,3 Prozent BIP für das laufende Jahr sowohl in der EU-28 als auch in der Eurozone und 2,0 Prozent in beiden Gebieten für das nächste Jahr. Der Vizepräsident der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis, sowie EU-Währungskommissar Pierre Moscovici verwiesen darauf, dass der private Konsum nach wie vor stark sei. Gleichzeitig hätten Exporte und Investitionen zugenommen. Die Arbeitslosigkeit gehe weiter zurück und befinde sich auf Vorkrisenniveau.

Allerdings gebe es in höherem Maß externe Risikofaktoren, die sich verstärkt hätten und sich auch stärker negativ auswirkten. Dabei verwies die Brüsseler Behörde auf die zuletzt wachsende Finanzmarktvolatilität, die zu einem dauerhafteren Phänomen werden könnte, das zur Unsicherheit beitrage. Zu den USA heißt es, dass die Eskalation des Handelsprotektionismus "eindeutig eine Gefahr für die Entwicklungsperspektiven der Weltwirtschaft darstellt".

Positive Entwicklung beim Abbau der Defizite