Job-Wunder: 103.000 fanden neue Stelle

Wien. Die gute Stimmung in der Wirtschaft mit einem kräftigen Wachstum von rund 3 % und der Aufschwung am Arbeitsmarkt halten an. Aktuell sind rund 3.673.000 Personen in Österreich unselbstständig beschäftigt – das sind um 97.000 mehr als vor einem Jahr. Im Jänner und Februar fanden 102.936 Arbeitssuchende eine neue Stelle.

Rückgang. Die Arbeitslosigkeit ging im Februar weiter zurück. Per Monatsende waren 444.426 Personen ohne Job (inklusive AMS-Schulungsteilnehmern), das ist ein Rückgang um 6,6 % gegenüber 2017. Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition liegt jetzt bei 9,0 %. In allen Bundesländern sank die Arbeitslosigkeit, besonders stark in Tirol (–12,3 %) und der Steiermark (–10,8 %).

62.867 offene Stellen. Die heimische Industrie ist auf Rekordkurs, die Auftragsbücher sind voll. Das spiegelt sich auch in der Zahl der gemeldeten, sofort verfügbaren offenen Stellen: Ende Februar waren es 62.867 und damit um 27 % mehr als im Vorjahresmonat.