Knalleffekt: Uber fährt wieder in Wien

"Uber App wieder verfügbar", hieß es kurz nach 19 Uhr. Das angekündigte Uber-Comeback in Wien ging schneller als erwartet. Wie ein Fahrer zuvor oe24 bestätigt, fährt der Fahrdienstvermittler heute seit 19 Uhr wieder. Das Unternehmen hat zuvor eine Nachricht an seine Lenker ausgeschickt, in der steht, dass der Fahrdienst unter neuen Anforderungen am Freitag (27. April) wieder an den Start gehen wird.

Trinkgelder werden verdoppelt

Die App war am Freitagabend wieder erreichbar. Zudem kündigte das Unternehmen etwas Besonderes an. "Als kleines Dankeschön an eure Fahrer verdoppeln wir an diesem Wochenende die von euch gegebenen Trinkgelder", war für App-User zu lesen.

Entscheidende Änderung

Die Geschäftsbedingungen wurden um einen entscheidenden Punkt erweitert. Konkret heißt es darin für die Fahrer bzw. Mietwagenfirmen: „Wenn Sie oder Ihre Fahrer keinen Folgeauftrag von Ihrem Betriebssitz erhalten, dürfen Sie sich nicht irgendwo hinstellen und auf den nächsten Auftrag warten oder in der Stadt herumfahren. Sie oder Ihre Fahrer müssen zum Betriebssitz zurückfahren .“

Neue Richtlinie für Österreich

Der Uber-Fahrer hat auch einen Screenshot der App geschickt, in der man den neuen Richtlinien zustimmen muss. Konkret ist dabei von neuen Österreich-Regeln ab April 2018 die Rede:

Weitere Hinweise auf Comeback

NEOS-Wirtschaftssprecher Ornig und Jugendsprecher Wiederkehr bestätigten ebenfalls, dass Uber wieder an den Start gehen wird. Nachdem das Handelsgericht über Uber eine einstweilige Verfügung verhängt hat, bietet der Fahrtenvermittler seine Dienste in Wien seit Mittwoch nicht mehr an. Das soll sich allerdings heute wieder ändern.

Das Unternehmen hat offenbar die Umstellung seiner Systeme, um den Vorgaben der Taxi-, Mietwagen- und Gästewagen-Betriebsordnung zu entsprechen, abgeschlossen.