Lungentransplantation bei Lauda

Der dreimalige Formel-1-Weltmeister Niki Lauda befindet sich im Wiener AKH in einem äußerst ernsten Zustand. Der 69-jährige Wiener musste sich wegen einer schweren Lungenerkrankung am Donnerstag einer Lungentransplantation unterziehen. Das gab das AKH Wien am Abend bekannt. Der auch als Luftfahrtunternehmer tätige Lauda hat bereits zwei Nierentransplantationen hinter sich.