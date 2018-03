Masern-Alarm nach Laudamotion-Flug

Kurios. Kurz nach dem Erst-Flug der neuen Laudamotion-Airline von Ex-Formel 1-Legende Niki Lauda, erkrankte ein Passagier an Masern. Die Airline schickte an die Fluggäste und Journalisten-Gruppen eine Mail mit dem Warnhinweis vor einer möglichen Masernansteckung aus. Darin ein Informationsblatt über die Masern-Krankheit.

In der Aussendung schreibt Laudamotion: "Sie waren am 20. März 2018 an Board des Fluges der Laudamotion von Wien nach Düsseldorf bzw. von Düsseldorf nach Wien. In diesem Flugzeug befand sich ein Passagier, der einige Tage später an Masern erkrankt ist und am 20. März bereits ansteckend war." Jetzt fragt sich jeder, der im Flug dabei war: "Bin ich eigentlich Masern geimpft?"

Journalisten betroffen. In den Redaktionen des Landes dürfte die Meldung jetzt für schnelles Herzklopfen sorgen. Viele Medienhäuser schickten ihre Redakteure mit auf den Flug – so wie oe24. Wer Krankheits-Symptome an sich bemerkt, sollte sich bei der nach Hauptwohnsitz zuständigen Gesundheitsbehörde melden.

Symptome. Die Ansteckungsfähigkeit beginnt bereits mit dem Auftreten des Vorstadiums (Fieber, Schnupfen, trockener Husten, Bindehautentzündung, etc.).

Die Fluggäste sollten ihren Gesundheitszustand für die nächsten 14 Tage beobachten. "Wenn Sie oben genannte Krankheitszeichen entwickeln, bleiben Sie bitte bereits bei den

ersten Krankheitszeichen zu Hause", heißt es in der Aussendung.