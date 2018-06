Passagier-Revolte gegen Niki Lauda

Schwechat. Es kracht gewaltig nach dem Start von Niki Laudas neuem Billigflieger in Österreich! „Start der Maschine war am Samstag erst gegen 0.15, das sind über 7 Stunden Verspätung“, so ein wütender Passagier gegenüber ÖSTERREICH.

Kaum ein Laudamotion-Jet war am ersten Flugtag pünktlich. Schuld waren Unwetter und technische Probleme. Zur Verspätungen und Flugausfällen kam es auch in Deutschland, Passagiere strandeten auf Mallorca und ­machen ihrer Wut auf ­Facebook, Twitter & Co. Luft.

Flug-Chaos geht weiter. Auch am Sonntag waren wieder einige Laudamotion-Flüge von Deutschland nach Mallorca und Ibiza verspätet oder fielen laut Airports komplett aus. Mit Problemen kämpft auch Eurowings- Beschwerden über gestrichene Flüge häufen sich.