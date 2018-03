Wien. Na super! 1,55 Euro für Super, 1,42 Euro für Diesel – und das sind nur die Durchschnittspreise an italienischen Tankstellen! Die große Reisewelle in die Osterferien rollt bald an – Urlauber sollten aber unbedingt noch vor der Grenze an die Zapfsäule fahren, zeigt ein ÖSTERREICH-Preischeck.

Laut aktuellen Zahlen des Umweltministeriums ist Super bei uns sogar um 18,7 Cent pro Liter und Diesel um 13,3 Cent pro Liter billiger als im EU-Schnitt.