Tanken heuer bis zu 16 % teurer

Wien. Die Österreicher reisen nach wie vor am liebsten mit dem Auto in die Ferien. Das Tanken reißt allerdings ein immer größeres Loch in die Urlaubskasse. Der Ölpreis stieg zuletzt stark an, und auch die Tankstellen drehen wieder an der Preisschraube. Im Schnitt kostete der Liter Diesel an heimischen Zapfsäulen zuletzt 1,24 Euro, Super 1,29 Euro. Im Vergleich zum letzten Sommer ist Diesel damit rund 16 % teurer, Super um 12 %.

Teure Urlaubsländer. Trotzdem raten Experten, bei der Fahrt in den Urlaub unbedingt noch in Österreich vollzutanken. Denn: Hierzulande ist Sprit im Vergleich noch „günstig“. In unserem Lieblings-Urlaubsland Italien beispielsweise kostet der Liter Super stolze 1,64 Euro, Diesel 1,52 Euro – und das sind nur die Durchschnittspreise! Auch in Kroatien und Slowenien ist Tanken wesentlich teurer als bei uns.

© Grafik oe24