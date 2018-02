Tausende pilgern zur Apple-Eröffnung

Wien. Stellgitter, Tausende Fans, unzählige Securitys, Sprechchöre und frenetischer Jubel am Samstagmorgen in der Kärntner Straße: Die US-Kultmarke Apple eröffnete ihren ersten Flagship-Store in Österreich. Es hätte aber auch ein Länderspiel sein können. Oder eine US-Fernsehprediger-Show.





Warten. In der Poleposition wartete ein 22-Jähriger seit mehr als 24 Stunden. Er sei extra für das Opening nach Wien gereist. Auch Lloyd Yu aus Peking hatte eine weite Reise hinter sich. „Ich habe Urlaub auf den Seychellen und in Dubai gemacht und einfach noch einen Trip drangehängt“, erklärte er. „Wir wollen einfach dabei sein“, erzählten andere „Camper“.





Opening. Um 9.30 Uhr war es dann soweit: Die ersten „Jünger“ durften in den brandneuen Mega-Shop – und zwar durch ein Spalier aus 154 euphorisierten Mitarbeitern. Die waren übrigens kurz vor dem Start zum Abklatschen aus dem Shop gekommen und wurden dabei wie Pop-Stars bejubelt und gefeiert.





Shop. Im Hochglanz-Shop selbst gibt es alles, was das Apple-Universum zu bieten hat. Kostenlose Kurse in vielen Bereichen wie Foto, Video, Design oder Musik sollen ebenfalls locken. Geöffnet ist von Montag bis Freitag von 10 bis 20 Uhr, Samstag von 9.30 bis 18 Uhr. Nur schauen dürfte übrigens für viele nicht reichen: ­Etliche Geldbörseln waren schon beim ersten Einlaufen gezückt.

