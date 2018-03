Winter-Tourismus bricht alle Rekorde

Wien. Nicht nur die Konjunktur brummt in Österreich, auch der Tourismus läuft so gut wie nie. Die bisherige Wintersaison (November bis Februar) bricht alle Rekorde: Mit rund 49 Mio. Übernachtungen (+5,7 %) und 13,26 Mio. Gästen (+4,8 %) wurden absolute Bestwerte erreicht. Österreicher verbrachten 11,02 Mio. Winter-Urlaubsnächte im eigenen Land (+3,2 %), Deutsche buchten Zimmer für 18,26 Mio. Nächte (+7,8 %). Hohe Zuwächse gab es in allen Bundesländern, das größte Nächtigungsplus hatte Kärnten ( +8,3 %).

Allein im wichtigsten Winter-Monat Februar stieg die Übernachtungszahl laut Daten der Statistik Austria um 5 % auf insgesamt 18,16 Millionen.