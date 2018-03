Ostern ist heuer für den Handel mehr als je auch ein Fest der Technik. Denn neben Schokohasen & Co. sind auch Elektronik-Hits von Drohnen bis zu E-Skateboards, Handys und Spielkonsolen zunehmend ein Fall fürs Osternest. Viele gönnen sich zum Oster-Anlass sogar einen neuen Fernseher für die ganze Familie (Stichwort bevorstehende Fußball-WM).



Rund 200 Millionen Euro geben wir für Ostern aus

Insgesamt geben wir rund 200 Millionen Euro für Ostern aus – für den Handel ist es damit das zweitwichtigste Fest nach Weihnachten. Besonders boomen dabei heuer die großen Elektrohandelsketten wie Saturn und MediaMarkt, die derzeit mit besonderen Oster-Rabatten für beliebte Produkte locken. So bietet Saturn noch bis 31. März Samsungs Galaxy S8 (64 GB) um 499 Euro an, gut 40 Euro billiger, als das Gerät derzeit beim günstigsten Online-Händler zu haben ist. Microsofts Xbox One S gibt’s bei Saturn jetzt um 239 Euro. Voll im Trend sind bei Kids E-Skateboards, bei MediaMarkt derzeit für 166 Euro zu haben. Eine De’Longhi-Espressomaschine bietet Interspar aktuell um 159 statt 229,99 Euro an.



Ansturm

Der Ansturm auf Technik-Gadgets ist enorm, berichten die Händler. Wer die Top-Angebote noch ergattern will, muss sich beeilen. Neben Technik auch sehr gefragt beim Osterhasen 2018: Ausrüstung für Outdoor-Sport.