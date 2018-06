Nach der Verhaftung von Audi-Chef Rupert Stadler will die VW-Tochter einem Zeitungsbericht zufolge noch am Montag einen neuen Vorstandschef benennen. Dieser solle die Marke mit den vier Ringen als Interimslösung führen, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" vorab. Der Vorstand müsse handlungsfähig bleiben, zitierte die Zeitung aus Unternehmenskreisen.

Bram Schot soll einspringen

Wie am späten Montagnachmittag bekannt wurde, soll der derzeitige Audi-Vertriebsvorstand Bram Schot (Bild) soll beim deutschen Autobauer vorläufig den Chefposten von Stadler übernehmen. Der Aufsichtsrat muss der Personalie noch formal zustimmen, wie die Deutsche Presse-Agentur von mit der Angelegenheit vertrauten Personen erfuhr. Zudem will der VW-Aufsichtsrat den seit Montagvormittag in Untersuchungshaft sitzenden Audi-Chef einem Bericht des "Handelsblatts" zufolge beurlauben.

U-Haft wegen Verdunklungsgefahr