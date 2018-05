Apple erzielt erneut einen Mega-Gewinn

Apple hat seine Kritiker einmal mehr eines besseren belehrt. Während viele Experten vermuteten, dass der US-Konzern in den letzten Monaten weniger Smartphones unters Volk gebracht hat, konnte Apple im abgelaufenen Quartal doch mehr iPhones als im Vorjahreszeitraum absetzen. Zudem hat der IT-Riese einen höheren Gewinn eingefahren. Firmenchef Tim Cook (Bild) kann also sehr zufrieden sein. Der Überschuss kletterte um ein Viertel auf 13,82 Milliarden Dollar (11,44 Mrd. Euro), wie der US-Konzern am Dienstag (Ortszeit) nach US-Börsenschluss mitteilte. Im zweiten Geschäftsquartal setzte Apple insgesamt 52,2 Millionen iPhones ab.

Rätseln um iPhone X

Die Smartphones stehen für einen Großteil der Umsätze des von Steve Jobs mitgegründeten Unternehmens. Seit November ist das Jubiläumsgerät iPhone X im Handel, mit dem der Konzern das zehnjährige Bestehen des iPhones markieren wollte. Zuletzt gab es Spekulationen darüber, dass sich das mindestens 1.149 Euro teure Luxus-Smartphone nicht so gut wie erwartet verkauft. Das kann auch sein, denn wie viele iPhones vom jeweiligen Modell abgesetzt wurden, kommunizierte Apple nicht. Es kann also gut sein, dass viele iPhone 8, iPhone 7 und iPhone SE, aber nur wenige iPhone X verkauft wurden. Insgesamt reichten die Verkaufszahlen auch nicht ganz an die Erwartungen von einigen Analysten heran.

Aktienrückkaufprogramm

Die Apple-Aktie stieg nachbörslich trotzdem um vier Prozent. Der wertvollste Technologieunternehmen kündigte an, sein Aktienrückkaufprogramm um 100 Milliarden Dollar auszuweiten. Bisher addierten sich Apples Ausschüttungen an Aktionäre über Rückkäufe und Dividenden auf 300 Milliarden Dollar. Im abgelaufenen Quartal seien bereits Papiere im Umfang von 23,5 Milliarden Dollar erworben worden.

