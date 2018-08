Börsenwert: Apple nähert sich Billionen-Marke an

Die US-Börsen haben am Mittwoch kurz nach Handelsbeginn (Ortszeit) mit Zugewinnen tendiert. Starke Zahlen des Technologieriesen Apple beflügelten vor allem an der Nasdaq. Zudem wurden auf der Konjunkturebene unerwartet positive Arbeitsmarktdaten publik. Der Handelskonflikt mit China wurde damit etwas in den Hintergrund gedrängt.

Knackt Apple die magische Marke?

Auf der Unternehmensseite steht zur Wochenmitte Apple im Rampenlicht. Der von Tim Cook (Bild) geleitete Technologie-Konzern glänzte dank des florierenden Geschäfts mit dem iPhone X mit starken Quartalszahlen. Apple übertraf im vergangenen Quartal die Erwartungen der Analysten und ist auf Kurs, die Marke von einer Billion Dollar beim Börsenwert zu knacken. Das ist bisher noch keinem Unternehmen gelungen.

Aktie legte deutlich zu

Apple steigerte den Quartalsumsatz im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 53,3 Milliarden Dollar. Der Quartalsgewinn stieg um 32 Prozent auf 11,5 Milliarden Dollar. Im Frühhandel zogen die Titel um mehr als vier Prozent hoch.

