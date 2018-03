Die Schweizer Mediengruppe Tamedia, die in Österreich an "Heute" beteiligt ist, schließt die Westschweizer Onlinezeitung Le Matin du Soir nach knapp eineinhalb Jahren wieder. Die letzte Ausgabe erfolgt bereits nächste Woche. Die Tamedia-Publikation fand zu wenig Leser, berichtete die Schweizer Nachrichtenagentur sda am Mittwoch.

Die Onlinezeitung gewann nur 800 Abonnenten. Damit blieb der Matin du Soir weit hinter den Erwartungen von 8.000 bis 9.000 Abonnenten zurück. Die Online-Ausgabe war jeden Abend ab 17 Uhr verfügbar.

Auch die Zukunft der Westschweizer Zeitung "Le Matin" bleibt offen. Deren Printausgabe soll mittelfristig eingestellt werden. Ein Datum dafür wurde bisher nicht genannt.

Tamedia hält in Österreich ein Viertel an der Tageszeitung "Heute" und die Mehrheit an deren Onlineauftritt.