36 flexible Wohnungen in Sommerrein

Bruck/Leitha. In Sommerein in Bruck an der Leitha wird ein modernes Wohnkonzept realisiert. Insgesamt 36 Wohneinheiten mit Größen zwischen 47 und 90 Quadratmeter mit zwei bis vier Zimmern entstehen. Teilweise gibt es Eigengarten, Terrasse oder Balkon. Auch 74 Stellplätze werden errichtet. Außerdem sind die Wohnungen durch mobile Trennwände barrierefrei anpassbar. Erworben werden können die Wohnungen in Miete mit Kaufoption oder als sofortiges Eigentum.

Verkehr. Wünsche bleiben damit keine offen. Auch verkehrstechnisch liegt das Projekt hervorragend. Der Flughafen Schwechat ist in 20 Minuten zu erreichen, das Naturjuwel Neusiedlersee in einer Viertelstunde. Öffi-Fahrer sind außerdem in zehn Minuten am Bahnhof in Götzendorf.

Informationen. Besichtigungen sind ab sofort möglich, das Verkaufsteam der Genossenschaft Mödling steht bereit. Zu erreichen sind Werner Ranz und Rita Wack unter 02236 46 301 oder im Internet unter www.baugenmoed.at.