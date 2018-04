Austro Control bezieht neues Hauptquartier

Wien. Das neue Gebäude der Austro Control wird Teil des Hochhaus-Ensembles entlang der Schnirchgasse sein und eine Verbindung zwischen den Projekten Triiiple und Orbi Tower darstellen. Basis ist ein Architekturwettbewerb in Abstimmung mit der Stadt Wien.

Projekt. Das Siegerprojekt soll mit aerodynamisch geformten Linien städtebaulich markant sein, sich aber harmonisch in die Umgebung einfügen. Und die Mitarbeiter werden bestmögliche Arbeitsbedingungen vorfinden, so die Austro Control.