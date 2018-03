Dachgleiche in der Neulerchenfelder Straße

Ottakring. Ab Sommer sollen 21 neue Mietwohnungen in neu errichteten Baukörpern fertig sein – insgesamt sollen dann 29 hochwertige Mieteinheiten mit einer Gesamtnutzfläche von 1.600 Quadratmetern zur Verfügung stehen.

Fortschritt. Es ist eine große Freude für uns, dass auch dieses Projekt so rasch und erfolgreich voranschreitet“, lobt Bernd Huber (im Foto oben), Geschäftsführer von HMW Cornerstone. Zusammen mit „IMAG REC“ wurde das Projekt initiiert. „Wir konnten wieder einmal zeigen, dass wir auch komplexe Sanierungen erfolgreich umsetzen können“, so Huber.

Dank. Das Projekt sei ein „Musterbeispiel für kooperative Zusammenarbeit aller Beteiligten“, lobt Markus Brandstätter von „Rustler – Die Planer“ und begrüßt es, „dass wir Planung und Realisierung gemeinsam mit den Miteigentümern verantwortlich durchführen können“. Auf „viele ähnliche Projekte mit der HMW Cornerstone“ freue man sich jetzt schon.