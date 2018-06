Die Wunsch-Immobilie der Österreicher

In Österreich leben viele Menschen gegen ihr Bedürfnis in der Stadt. In einer idealen Welt würden sie lieber in einem Haus am Stadtrand oder im ländlichen Raum wohnen. 121 Quadratmeter wäre die Wunschgröße, ergab eine Umfrage von Integral Markt- und Meinungsforschung unter rund 1.000 Österreichern. 2012 lag die Wunschgröße noch bei 139 Quadratmetern.

Eigenheim hat große Bedeutung

Für 69 Prozent der Befragten ist das Eigenheim wichtiger als ein Auto, Reisen oder Sparen, wobei traditionell orientierte Menschen dem Eigenheim eine noch höhere Bedeutung zumessen. Auch mit Alter und Bildung steige der Wunsch nach eigenen vier Wänden. Wenn sie frei wählen könnten, würden 71 Prozent der Österreicher in einem eigenen Haus wohnen, obwohl derzeit nur 47 Prozent diesen Wunsch verwirklichen können. Grundsätzlich würden gerne 86 Prozent ihren eigenen Wohnraum besitzen, in Wahrheit schaffen das aber nur 56 Prozent.

Land oder Stadtrand

Auch in Bezug auf die Lage klaffen Traum und Wirklichkeit auseinander. Deutlich weniger Menschen wohnen am Land oder Stadtrand als sich das wünschen würden. 29 Prozent wollen in Landgemeinden bzw. Dörfern leben, nur 23 Prozent in der Großstadt und da meist wieder am Stadtrand. Nur "digitale Individualisten, die Lifestyle-Avantgarde, bevorzugt Großstädte", heißt es in einer Aussendung von ImmobilienScout24 zur Studie. Der "Mainstream, die Bürgerliche Mitte" bevorzuge Landgemeinden und die traditionellen Kleinstädte.

Integral Markt- und Meinungsforschung hat Ende 2017 1.002 Österreicher und Österreicherinnen von 18 bis 69 Jahren online repräsentativ für diese Zielgruppe zum Thema Wohnen für die "Lebenswelten Wohnstudie 2018" befragt. Die Daten wurden in Vergleich gesetzt zu einer Studie Wohntrends 2012 (1.000 Befragte).

