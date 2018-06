Gartenstadt Giardino: Idylle im Süden Wiens

Niederösterreich. 19 Eigenheime aus Holz mit Terrasse und privatem Zugang zum Wasser werden derzeit in der Nähe von Baden bei Wien den Größen 47,19 m2 oder 97,08 m2 errichtet.

In zukunftsweisender Holzbautechnik von Lukas Lang werden die Häuser in einem edlen „Dorf“ angelegt und werden in Optik und Wohnkomfort allen Ansprüchen an modernes Wohnen gerecht.

Kontakt. Die ein- oder zweigeschoßigen Häuser werden schlüsselfertig übergeben, ein Carport wird optional angeboten.

Alle Preise, Daten und Termine für Besichtigungen können bei Frau Sonja Adler, Tel. 0660 265 96 66 oder www.adler-immobilien.at abgefragt werden.