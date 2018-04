Jägerstraße 58: Zentral und mit Garten

Wien/Brigittenau. Top-­Infrastruktur, modernes Flair und kurze Wege in einem aufstrebenden Bezirk: Das sind die 192 freifinanzierten Wohnungen in der Jägerstraße 58, die Wiener Komfortwohnungen mit dem bisher größten Bauprojekt im 20. Bezirk errichtet. Und es ist ein voller Erfolg: Schon mehr als die Hälfte ist verkauft, obwohl erst im Februar der Rohbau fertig war.

Wohnungen. Die Wohnungen bieten für jedes Bedürfnis das Richtige. Von smarten Ein-Zimmer-Wohnungen bis zu vier Penthouses inklusive Pool spielt das Projekt alle „Stückeln“. Parkettböden, große Fenster und hochwertige Küchen sind natürlich Programm. Auch Nahversorgung und öffentlicher Verkehr liegen direkt vor der Tür.

Baurecht. „2011 haben wir vom Baurechtsgeber das Grundstück erworben und an eine Lösung für den Wiener Immobilienmarkt geglaubt“, erzählt Geschäftsführer Alexander Finster.

Alle Infos gibt es bei ­Maximilian Uidl unter ­01 358 62 42.