Komfortable Wohnungen in Strasshof

Gelegenheit. Vor den Toren Wiens geht ein interessantes Projekt in die finale Phase: Bis Ende Mai wird noch an der exklusiven Wohnhausanlage in der Amundsenstraße 27 in Strasshof gearbeitet, die 12 Wohneinheiten beinhaltet.

Wohnungen. Drei davon sind noch zu haben und zeichnen sich durch eine schöne Aufteilung sowie großzügige Freiflächen aus. Die hellen, schlüsselfertigen Wohnungen sind in ökologischer Niedrigenergiebauweise entstanden und werden mittels Fußbodenheizung geheizt.

Mit einer Größe von 51 bis 68 m2 eignen sich die Einheiten auch perfekt als Vorsorgeobjekte. Ein KFZ-Stellplatz und ein Einlagerungsraum im Erdgeschoss sind im Verkaufspreis inkludiert.

Objekt. Das Gebäude ist in einer ruhigen Lage und dennoch im Zentrum beheimatet. Bahnhof, Schulen, Kindergarten, gastronomische Einrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in Gehnähe.

Kontakt. Der Verkauf erfolgt provisionsfrei direkt vom Bauträger.

Weitere Infos bei Frau Mag. Bernadett Györffy unter 0664/ 883 19 661 oder per Mail: b.gyoerffy@ac-wohnen.at.