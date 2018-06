Leopoldsdorf – Mein Traumhaus im Süden

NÖ. Ein Ort, an dem man gerne lebt: Das ist Leopoldsdorf bei Wien. Das Idyll vom Haus mit Garten wird mit der Nähe zur Stadt – und zur perfeten Infrastruktur – zur gewinnenden Kombination.

Leopoldsdorf ist noch von weitläufigen Feldern umgeben, die genug Platz für jegliche Hobbys bieten. Den Rustenfelder Badeteich erreicht man in wenigen Gehminuten. Die U-Bahnstation, die in 15 Minuten ins Herz Wiens führt, ist drei Minuten mit dem Auto entfernt.

Häuser. 50 Einheiten, die zu 25 Doppelhäusern geteilt werden, kommen belags- oder schlüsselfertig in den Verkauf. Die Ausstattung ist von höchster Qualität inklusive Fotovoltaik und Alarmanlage.

Baubeginn ist im August, die Fertigstellung ist für Frühjahr 2019 geplant.

Kontakt. Ihr Ansprechpartner ist Herr Thomas Etlinger, Tel. 0699 130 166 26 oder per Mail unter etlinger@auritas.at

Fotos und weiterführende Information gibt es auch unter www.wohnidylle-leopoldsdorf.at