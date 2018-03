Modern, zentral & mit Garten: Jägerstraße 58

Wien. Top-Infrastruktur, modernes Flair und kurze Wege in einem aufstrebenden Bezirk: Das bieten die 192 freifinanzierten Baurechtseigentumswohnungen, die „Wiener Komfortwohnungen“ in der Jägerstraße 58 in der Brigittenau errichtet – ihr bisher größtes Bauprojekt.

Das Baurecht sorgt für günstigere Preise

Verkauf. Und es ist ein riesiger Erfolg: Schon mehr als die Hälfte der Wohnungen sind verkauft, obwohl erst im Februar der Rohbau fertig war. Die Wohnungen selbst bieten für jedes Bedürfnis das Richtige. Von smarten Ein-Zimmer-Wohnungen über drei Zimmer für Familien und sogar vier Penthouses mit Pool spielt das Projekt alle „Stückeln“.

Recht. „2011 haben wir vom Baurechtsgeber das Grundstück erworben und an eine Lösung für den Wiener Immobilienmarkt geglaubt“, erzählt Geschäftsführer Alexander Finster. „Die Kunden sind sehr zufrieden und der Verkaufserfolg lässt sich sehen. Eine Leistung, auf die wir stolz sind“, so Finster weiter. Der Vorteil von Eigentum im Baurecht liegt auf der Hand: „Gegenüber dem klassischen Wohnungseigentum bieten Baurechtseigentumswohnungen einen klaren Preisvorteil von bis zu 1.400 Euro pro Quadratmeter“, rechnet Marketing-Leiterin Michaela Köck vor. Das trage dazu bei, „dass Wohnen in zentrumsnahen Lagen wieder leist­barer wird“.

Ausstattung. Die modernen Wohnungen verfügen über Parkettböden, große Fenster und hochwertige Küchen. Eine Spar-Filiale im Gebäude spart lange Wege, der hauseigene Kindergarten ist für Familien ideal. Mit der U-Bahn, die direkt vor der Tür liegt, sind das Stadtzentrum, sämtliche Unis und Naherholungsgebiete wie die ­Donauinsel oder der Augarten in wenigen Minuten erreichbar. Der Hof bietet ­außerdem viel Platz für „Urban Gardening“ – einem spannenden Trend in der Stadt. www.js58.at