Perfekter Mix aus urban und grün

Wien. Die Donaustadt ist einer der lebenswertesten und grünsten Bezirke Wiens – und genau dort ­errichtet BAI bis Ende August 2018 im Wohnprojekt „5in22“ insgesamt 260 unbefristete Mietwohnungen mit moderner Ausstattung, attraktiven Freiflächen und echter Nahversorgung.

Lage. Auch die Verkehrsanbindung ist hervorragend: „5in22“ liegt direkt an der U2-Station Aspern-straße – in wenigen Minuten ist man in der Innenstadt und hat mit der Neuen Donau oder der Lobau unvergleichliche Naherholungsbereiche direkt vor der Haustür.

Wohnungen. Die unbe­fristeten Mietwohnungen sind durchdacht angelegt und bieten dank der privaten Freiflächen eine herrliche Wohlfühlatmosphäre. Auch eine Tischlerküche ist in jeder Wohnung vorhanden. Der BAI-Standard glänzt mit Elektroherd inklusive Ceranfeld und Dunstabzug, integriertem Geschirrspüler der Marke Siemens-Neff und Kühlgefrierkombi der Marke Beko. Weiße Fronten und dunkle Arbeitsplatten sprechen auch optisch mit zeitlosem Design an.

Häuser. Die fünf Häuser des Projekts „5in22“ sind unterschiedlich gestaltet und sorgen für ein spannendes Wechselspiel zwischen Urbanität und Grünraum. Paketboxen machen Bestellungen einfach, auch ein Fitness- und Saunabereich ist für die Bewohner vorhanden. Auch an Kinder und Jugendliche wurde gedacht. Auf Autofahrer warten 130 Stellplätze.

Alle Informationen zum BAI-Projekt „5in22“ erhalten Sie telefonisch unter +43 1 331 46 47 oder im Internet unter www.5in22.at