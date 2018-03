Präsentation des ersten Stadt-Büros aus Holz

Die Büro- sowie Gewerbeflächen im HoHo Wien sind weltweit einzigartig: Die Wände und Decken bestehen aus naturbelassenem Fichtenholz. Der typische Holzgeruch strömt daher in alle Räume und erzeugt ein einzigartiges Raumklima. Studien zeigen, dass die Raumluftqualität in Holzhäusern als sehr gut zu bewerten ist und die Holzatmosphäre nachweislich positiv auf Lebensqualität, persönlicher Empfindung und Gesundheit wirkt. Das Büro der Zukunft ist hochmodern und trotzdem nachhaltig, immerhin ist das höchste Holzhochhaus der Welt in nur einer Stunde und 17 Minuten in den Wäldern Österreichs nachgewachsen.

Mieter. Bereits Anfang 2019 können die ersten Mieterinnen und Mieter das besondere Büro direkt neben der U2 Station Seestadt beziehen. Da sich das HoHo Wien noch im Bau befindet, kann derzeit auf Sonderwünsche der künftigen Mieter noch individuell eingegangen werden. Ob die jeweiligen Büros klassisch oder in einer Open-Space-Variante fertiggestellt werden, entscheidet der Kunde. Das HoHo Wien schafft eine einzigartige Atmosphäre, von der jedes eingemietete Unternehmen profitieren wird.

Zukunftsweisend. Mehr als 150 Unternehmen zählt das Stadtentwicklungsgebiet bereits. Wer öffentlich fahren möchte, benutzt die unmittelbar angrenzende U-Bahn-Station Seestadt und steigt in nur fünfundzwanzig Minuten in der Innenstadt aus. Für Autofahrer wird neben der U-Bahn eine Hochgarage mit 450 Stellplätzen gebaut.

Weitere Details rund um das HoHo Wien auf www.hoho-wien.at