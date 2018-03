Schwechat: Projekt Feuerwehrgasse 1–3

Den Luxus des ländlichen Raumes mit den Annehmlichkeiten der Stadt: In Kledering finden Sie beides. Häuser in der Größe von 133–205 m2 mit Eigengarten und Dachterrasse sind das perfekte Familiendomizil am Rande der Großstadt.

Schlüsselfertig. Die Häuser gelten als förderungswürdig und werden provisionsfrei und schlüsselfertig direkt vom Bauträger verkauft.

Infos bei Frau Christina Traunfellner unter Tel.: 01/ 604 32 82 - 10.