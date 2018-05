In den 37 Media-Markt-Filialen und 15 Saturn-Häusern in Österreich sowie deren Online-Shops können Kunden künftig auch Finanzprodukte der Bawag PSK erwerben. Die Unternehmen haben eine exklusive Vertriebskooperation vereinbart, die mit 1. Jänner 2019 startet. Von der Post hat sich die Bank getrennt, künftig kommt sie also bei den Elektrofachhändlern unter.