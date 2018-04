Im Juni startet Niki Laudas neue Airline Laudamotion ab Wien. Seit Freitag sind erste Flüge buchbar. Zum Schnäppchenpreis: Wien–Mallorca kostet etwa am 2. Juni 31,99 Euro (One Way). Das gesamte Flug-Programm ab Österreich wird sukzessive freigeschaltet; die Buchungs-Technik läuft jetzt über Laudamotion-Partner und Miteigentümer Ryanair. Wer die Buchungsseite laudamotion.com ansteuert, wird sogar – zumindest vorübergehend – auf die Ryanair Website umgeleitet (www.ryanair.com/la/de).

© Screenshot

Laudas Co-Geschäftsführer Andreas Gruber nennt das eine Übergangslösung. Nach dem Aus der Vertriebspartnerschaft mit dem deutschen Ferienflieger Condor per Ende April brauche Laudamotion binnen kürzester Zeit einen neuen Vertriebskanal für Flüge ab dem 1. Mai. Daher laufe nun im Hintergrund das Buchungssystem von Ryanair. Die Laudamotion-Unterseite bei ­Ryanair hat einen eigenen Look (Rot statt Ryanair-Blau) und das Laudamotion-Logo.