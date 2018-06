Laudamotion fliegt jetzt ab Österreich

Der 1. Juni 2018 ist ein großer Tag für Niki Lauda und Andreas Gruber, Co-Chef seiner neuen Airline Laudamotion: Denn am Freitag ging es los mit den Flügen ab Österreich. Im Fokus steht Mallorca mit bis zu vier Flügen ab Wien täglich. Auch ab Salzburg fliegt Laudamotion täglich nach Malle; ab Graz, Linz und Innsbruck zwei Mal wöchentlich.

9 beliebte Reiseziele ab Wien

Ab Wien steuert Laudamotion neun Ferienziele an - darunter neben Mallorca unter anderem Ibiza, Málaga, Santorin, Kreta, Pisa. Der Erstflug von Wien nach Mallorca am Freitag (1. Juni) um 5.20 Uhr war ausverkauft. Für Sonntag und Montag gibt's noch Tickets (ab 38,34 Euro). "So günstig wie jetzt war Fliegen für Passagiere noch nie", sagt Lauda.