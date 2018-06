Die frühere OMV-Managerin Michaela Huber (43) zieht neu in den Vorstand des ÖBB-Personenverkehrs ein. Sie ersetzt dort im Bereich Markt und Vertrieb Valerie Hackl, die seinerzeit Assistentin des früheren ÖBB- und nunmehrigen SPÖ-Chefs Christian Kern war. Huber, früher u. a. Sprecherin verschiedener ÖVP-Minister, tritt ihren Job bei den ÖBB am 1. August an.

Weitere Personalrochaden

Auch über weitere Führungspositionen hat der ÖBB-Aufsichtsrat am Donnerstag entschieden. Unter anderem wurde Evelyn Palla (44) als Vorstand für Finanzen und Strategie beim ÖBB-Personenverkehr wiederbestellt. Beim Postbus wurde Silvia Kaupa (44) als kaufmännische Geschäftsführerin verlängert.

Die scheidende Hackl gilt übrigens als Favoritin für den Chefposten der Flugsicherung Austro Control.