Spar verkauft Produkte von Start-ups

Die Handelskette Spar bringt jetzt auch heimische Start-ups und ihre Produktinnovationen rund um Lebensmittel und Haushalt in die Supermarktregale. Im Rahmen der neuen Initiative "Young & Urban by Spar", die nun von Interspar-Chef Markus Kaser (Bild) präsentiert wurde, werden kreative Jungunternehmer und ihre Ideen gefördert. Erste Produkte wie etwa der Trenddrink von Inspiriti oder der gesunde Riegel Neoh-CrossBar sind bereits in den Regalen. "Wir sind stolz, unseren Kunden die neuesten Lebensmitteltrends und Lifestyle-Produkte brandaktuell zu präsentieren und gleichzeitig Jungunternehmern die Bühne für einen erfolgreichen Start zu bieten", sagt Spar-Chef Gerhard Drexel.