Superreiche werden immer reicher

Was für ein Jahr für den Amazon-Boss. Jeff Bezos (54, Bild) hat in den ersten sechs Monaten einen umwerfenden Haufen Geld auf sein Vermögen draufgelegt - 41,9 Milliarden Dollar. Der irre Höhenflug seiner Aktien - Amazon hat seinen Börsenwert seit 1. Jänner von 563 Mrd. auf 825 Mrd. Dollar (Stand: 29. Juni) gesteigert -katapultierte das Vermögen des Amazon-Königs Jeff Bezos im Bloomberg-Echtzeit-Geldranking auf unfassbare 141 Milliarden Dollar. So viel Geld hat noch nie ein Mensch angehäuft.

Luxus-Boom bei Gucci & Co

Der Run auf West-Luxus in China macht auch zwei Franzosen glücklich: François Pinault (81), einer der größten Kunstsammler unserer Zeit und Herr über das Luxusimperium Kering (Gucci, Yves Saint Laurent, Puma), wurde heuer 9,1 Mrd. Dollar reicher - Louis-Vuitton-Moët-Hennessy-König Bernard Arnault (69) um 8,2 Mrd.

Von wegen Internet-Blase

Auch bei Facebook herrscht trotz Daten-Jammers eine Goldgräberstimmung wie nie. Mark Zuckerberg machten seine Aktien heuer 6,2 Mrd. Dollar reicher (aktuell: 79 Mrd.).

Red Bull lässt Federn

Keinen Höhenflug hat Didi Mateschitz: Sein Red-Bull-Vermögen schrumpfte heuer um 555 Mio. auf "nur" 14,4 Mrd. Dollar.

Bezos heuer um 41,9 Mrd. reicher

1. J. Bezos/Amazon + 41,9 Mrd. $

2. F. Pinault/u.a. Gucci +9,1 Mrd. $

3. B. Arnault/Louis Vuitton +8,2 Mrd. $

4. M. Zuckerberg/Facebook +6,2 Mrd. $

5. R. Murdoch/Medien +4,7 Mrd. $

6. S. Ballmer/IT +4,7 Mrd. $

7. Z. Hongyi/IT +4,2 Mrd. $

8. F. Wang/Drohnen +3,9 Mrd. $

9. H. Hamm/Öl +3,8 Mrd. $

10. Z. Yuqun/E-Autobatterien +3,7 Mrd. $