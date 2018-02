Discovery mit 4,5 Mrd. Videos

Das Medien-Unternehmen Discovery hat mit seinem europaweiten Bewegtbild-Angebot von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang "Rekord-Reichweiten" erreicht. 4,5 Milliarden Videos wurden nach Angaben des Unternehmens in 48 Ländern über klassisches Fernsehen, PC, Tablet oder Smartphone angeschaut.

Erwartungen übertroffen

"Unsere ersten Olympischen Spiele haben unsere Erwartungen, was wir als Unternehmen erreichen können, übertroffen", betonte der Vorstandsvorsitzende David Zaslav in einer Mitteilung am Dienstag. Discovery hat sich die Medien-Rechte für die vier Olympischen Spiele bis 2024 für ganz Europa gesichert und über verschiedene Plattformen übertragen.