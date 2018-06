Ex-Presse-Chefredakteur Chorherr ist tot

Thomas Chorherr ist tot. Der längstdienende Chefredakteur der Presse verstarb am Sonntag nach langer Krankheit im Alter von 85 Jahren, berichtet die Presse.

Der am 27. November 1932 geborene Chorherr studierte Rechtswissenschaften und verdiente sich in den Nachkriegsjahren beim Drei-Parteien-Blatt "Neues Österreich" seine ersten journalistischen Sporen. Nachdem er ein Studienjahr in den USA verbrachte, arbeitete er längere Zeit für die Presseabteilung der "US-Mission for Economic Cooperation". Später wechselte er als außenpolitischer Journalist zur Wochenzeitung Weltpresse.

1955 kam er dann zur Presse, wo er 1970 zum Innenpolitik-Chef und wenig später zum stellvertretenden Chefredakteur aufstieg. 1976 wurde er schließlich Chefredakteur, bis er 1995 zum herausgeber wurde (bis 2000).