Formel 1 startet eigenen Streaming-Kanal

Die Formel 1 startet noch in dieser Saison ihren eigenen Bezahl-Livestream. Jedes Rennen soll künftig bei "F1 TV" mehrsprachig übertragen werden. Zudem stehen Onboard-Aufnahmen aus allen 20 Autos zur Verfügung. Die Trainingseinheiten, Qualifikationen, Rennen, die Pressekonferenzen, Vorab- und Interviews nach den Rennen sollen ebenfalls übertragen werden.



Empfang in Österreich noch nicht fix

Es soll in fast einem Dutzend Ländern empfangbar sein, darunter auch Deutschland, teilte die Motorsport-Königsklasse am Dienstag am Rande der Testfahrten auf dem Circuit de Catalunya bei Barcelona mit. Dass das Angebot in Österreich empfangbar sein wird, ist laut Informationen der Webseite motorsport-total.com "möglich, aber noch nicht bestätigt."



Abo kostet rudn 10 Euro

Es handle sich um die bisher größte Investition in der digitalen Umgestaltung der Rennserie, hieß es in der Mitteilung. Die monatliche Rate soll zwischen umgerechnet etwa 6,50 Euro und knapp 10 Euro liegen, die Jahresrate soll abhängig vom jeweiligen Markt sein.