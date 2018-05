ORF im historischen Tief

Der verzeichnet mit seinen beiden Vollprogrammen, ORF eins und ORF 2, den schlechtesten April-Marktanteil der Geschichte. Beide Sender kommen in Summe auf nur noch 28,3 Prozent Marktanteil, das ist i Jahresvergleich ein Minus von 1,7 Prozentpunkten (April 2017: 30,0 Prozent).

ORF eins erreichte einen Marktanteil von 9,2 Prozent, um 0,5 Punkte weniger als im Vergleichsmonat 2017 (9,7 Prozent). ORF 2 verlor 1,2 Punkte auf 19,1 Prozent. Die ORF-Gruppe kommt inklusive ORF 3 auf 30,4 Prozent Marktanteil. Für ORF Sport plus werden keine Zahlen ausgewiesen.

Tänzer fehlen

Das Minus ist wohl auch auf das Fehlen von "Dancing Stars" als Quoten-Magnet am Freitag zurückzuführen, die neuen Shows "Meine Mama kocht besser als deine" und, "Zur Hölle damit" wurden wegen Quoten-Schwäche auf einen Sendeplatz im späteren Hauptabend verräumt.

Private legen zu

Puls 4 verzeichnet mit 3,9 Prozent Marktanteil ein Plus von 0,7 Prozentpunkten (2017: 3.2 %) und damit einen deutlichen Quoten-Aufschwung. In erster Linie dürften dafür die Kicker-Helden von Red Bull Salzburg und ihre Erfolge in der Europa League verantwortlich sein.

ATV legte um einen Prozentpunkt auf 3,0 Prozent zu, der Schwestersender ATV 2 steigerte sich von 0,7 auf 1,1 Prozent. Servus TV verzeichnete ein Plus von 0,4 Prozentpunkten auf 2,4 Prozent Marktanteil.