ÖWA Plus: oe24 mit Rekord-Wachstum

Die heute veröffentlichte ÖWA Plus für das 4. Quartal 2017 bringt dem oe24-Netzwerk einmal mehr neue Rekord-Werte: Das oe24-Netzwerk erreicht mit 35,9% Reichweite den besten 4.-Quartals-Wert seiner Geschichte. Das heißt: 35,9% aller österreichischen Internet-User surfen pro Monat bereits auf den oe24-Seiten. Insgesamt besuchen jeden Monat bereits 2.332.636 Unique User das oe24-Netzwerk.

Besonders beeindruckend ist das Wachstum von oe24 gegenüber dem Vorjahr: Im Vergleich zum 4. Quartal 2016 kann das oe24-Netzwerk bei den Unique Usern um 16 Prozent zulegen! Innerhalb von nur einem Jahr konnte oe24 somit mehr als 321.000 neue Online-User dazugewinnen.

Am stärksten wächst oe24 dabei Mobile: Bei der mobilen Reichweite legt das oe24-Netzwerk gegenüber dem Vorjahr sogar um 26,3% zu! Insgesamt surfen schon 1.386.104 Österreicher pro Monat mit ihren Smartphones auf oe24.

Pro Quartal kommt das oe24-Netzwerk sogar auf eine Reichweite von 58,4%. Das heißt: Mehr als 3,7 Millionen Österreicher besuchten im 4. Quartal die oe24-Seiten.

„Die aktuellen ÖWA-Plus-Zahlen zeigen in beeindruckender Weise, mit welcher Geschwindigkeit oe24 derzeit wächst. Innerhalb von nur einem Jahr konnten wir 321.000 Österreicher als neue oe24-User dazugewinnen! Auf Smartphones und Co. wachsen wir sogar um 26,3%. Das zeigt, dass wir mit oe24 genau auf die richtigen Themen setzen“, freut sich oe24-Geschäftsführer Niki Fellner über den Erfolg in der ÖWA Plus 2017-IV.