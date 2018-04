Wie berichtet, war der britische Starkoch Jamie Oliver vor wenigen Tagen zu Besuch in Wien und am Flughafen Schwechat (siehe Bild oben; Interview unten). Dabei überzeugte er sich vom Standort seines neuen Lokals Jamie Oliver's Bar, das am Freitag (26. April) am Flughafen bei den Fund G-Gates eröffnet wird.

Was wird geboten?

In der rustikal-urbanen Bar können Reisende künftig eine Auswahl an Bier, Wein und Longdrinks sowie zahlreiche Snacks, beispielsweise das Chicken Schnitzel Club Sandwich, genießen. Oliver hat bereits zwei Lokale am Flughafen, das Take-away-Konzept Jamie's Deli und das Res taurant Jamie's Italian.

Interview: "Es gibt immer ein Auf und Ab"

ÖSTERREICH: Ihr Unternehmen hat im Moment ein paar Probleme?