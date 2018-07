Ansturm auf 1-Cent-Flüge legte Website lahm

Nur einen Cent (!) zahlen – und um fast nichts mit der neuen Billig-Airline Level von Wien etwa nach Mallorca, Ibiza oder Paris fliegen. 50.000 solcher Tickets warf die Airline am Dienstag auf den Markt und die „Fast-gratis-Flüge“ sorgten für einen Mega-Ansturm auf die Website, die immer wieder kurzfristig zusammenbrach. In der ersten Stunde nach Mitternacht waren die Tickets praktisch weg, um 9 Uhr früh hieß es: Ausverkauft! Level (flylevel.com) fliegt ab 17. Juli ab Wien zu 14 Zielen in Europa.