Das sind die reichsten Österreicher

Mateschitz unser Reichster. 23 Mrd. Dollar - so viel besitzt laut der brandneuen Forbes-Liste der vermögendste Österreicher, Red-Bull-Chef Didi Mateschitz (siehe Tabelle). Unfassbar: Denn Mateschitz, der 2017 "nur" 13,4 Mrd. Dollar hatte, wurde in einem Jahr um fast 10 Mrd. reicher. Johann Graf ist Nummer 2. Mit Glücksspiel erwirtschaftete der Novomatic-Gründer laut Forbes 8.1 Mrd. Dollar. Platz 3 geht an Kaufhauserbin Heidi Horten (3,4 Mrd. Dollar Gesamtvermögen).

Neuzugang bei Milliardären

1,2 Mrd. Dollar besitzt jetzt auch Stefan Pierer. Womit der KTM-Boss die Dollarmilliarde knackte und erstmals auf der Forbes-Liste steht. Das verdankt der Oberösterreicher vor allem der KTM-Aktie, die in den letzten zwölf Monaten fast 40 %in die Höhe ging.

Offiziell reichster Mensch der Welt ist jetzt Amazon-Boss Jeff Bezos, mit sage und schreibe 112 Mrd. Dollar Vermögen!