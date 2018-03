Diese Bipa-Aktion empört das Netz

Zum heutigen Weltfrauentag hat sich die Drogeriekette Bipa eine besondere Aktion einfallen lassen. Auf alle Wasch-, Putz – und Reinigungsmittelgibt es am Donnerstag -25 Prozent. Zu sehen ist im Sujet ein Mann mit Schürze und Schwamm, dazu der Text: „Ich pack im Haushalt mit an!“

Die Aktion lässt nun allerdings die Wogen im Netz hochgehen, zahlreiche User zeigen sich empört und werfen der Drogeriekette Sexismus vor.

Für mich hat BIPA bereits gewonnen: "-25% auf Putz- und Waschmittel am Frauentag" — Iwona Laub (@iwonalaub) March 7, 2018

Lieber Bipa! Meinst du das echt ernst mit deinen Prozenten auf Putz-und Waschmittel zur Feier des Weltfrauentags? Im Jahr 2018? #bipa #Weltfrauentag — WaltraudK (@Waltrauda) 7. März 2018

Was machen eigentlich die Männer, die alleine wohnen? Nur "mitanpacken" reicht dann wohl nicht????????#Weltfrauentag2018 #bipa pic.twitter.com/z6XQCFLzYQ — Isabella ????(@isa_bel_la) 7. März 2018

Die #BIPA Werbung ist sexistisch. Mehr hab ich nicht gesagt ( und will ich auch nicht sagen). — Irmi Salzer (@IrmiSalzer) 7. März 2018

Bipa selbst erklärt die Aktion auf der Homepage: „Am 8. März ist der internationale Tag der Frau, ein Tag, an dem wir alle Frauen feiern und auf bisherige Errungenschaften in Sachen Frauenrechte zurückblicken. Es ist aber auch ein Tag, an dem wir selbst im Jahr 2018 sagen müssen, dass Frauen und Männer noch immer nicht die gleichen Rechte haben. Auch wenn wir in Europa bereits auf einem sehr guten Weg sind, gibt es heute noch viele Ungerechtigkeiten. Wenn es beispielsweise um faire und gleiche Löhne für Männer und Frauen geht, müssen wir uns eingestehen, dass wir noch nicht dort sind, wo wir hoffentlich alle einmal hinwollen. Doch endlich ist die Zeit gekommen, in der die strikten Geschlechterrollen durchbrochen werden und alte Klischees ausgedient haben. Frauen von heute können alles sein und das Gleiche gilt natürlich auch für Männer. Und sie können und sollen sich gegenseitig noch viel mehr unterstützen.“