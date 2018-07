Hawesko Holding übernimmt Wiener WEIN & CO

Nun ist es offiziell: Die Hamburger Hawesko Holding AG übernimmt den österreichischen Marktführer Wein & Co vollständig. Die Hawesko ist seit 20 Jahren unter der Marke "Wein Wolf" in Österreich aktiv. Wein & Co erzielte im Geschäftsjahr 2016/17 einen Umsatz von rund 43 Mio. Euro. Hawesko erwirtschaftete mit 954 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 507 Mio. Euro. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.



In einer Aussendung teilte die in Frankfurt börsenotierte Hawesko mit, dass sie von einmaligen, in der Planung für 2018 bisher noch nicht berücksichtigten Integrationskosten in Höhe eines mittleren einstelligen Millionen-Euro-Betrags ausgeht. Die Marke "Wein & Co" soll erhalten bleiben. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch Aufsichtsbehörden. Der endgültige Abschluss wird zu Beginn des vierten Quartals 2018 erwartet.