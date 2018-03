Lauda: Das bietet seine neue Airline

Niki Lauda hat am Freitag die Details zu seinem Comeback als Airliner gelüftet. Am 25. März geht’s los mit Flügen ab Düsseldorf, der Österreich-Start ist am 1. Juni. Grund für die Verzögerung in Wien ist, dass Lauda erst am 1. März, nach Abschluss des NIKI-Insolvenzverfahrens in Österreich, richtig loslegen durfte mit den Vorbereitungen.

Die Laudamotion-Flotte umfasst zunächst 14 Flugzeuge – Ex-Air-Berlin-Maschinen. „Die waren seit Dezember auf dem Vorfeld geparkt, wir bringen sie jetzt technisch auf den letzten Stand“, so Lauda. Bis Juni will Lauda dann 21 Jets haben. In Wien startet er über den Sommer mit 5 Flugzeugen. „Aber ganz wichtig ist mir, die Airline zurück nach Österreich zu bringen.“ Expansion werde in Wien stattfinden. Die Flieger neu zu lackieren, gehe sich jetzt nicht aus – „das kommt im Herbst, dann gibt es auch neue Uniformen für die Crews.“

Täglich nach Mallorca – ab Wien und Salzburg

Tickets. Ab Wien fliegt Laudamotion direkt nach Mallorca (täglich), Ibiza, Málaga, Kreta, Kalamata, Santorin, Zypern, Pisa und Brindisi. Direktflüge nach Mallorca gibt es auch ab Salzburg (täglich), Graz, Linz und Innsbruck. Die Tickets sind ab sofort auch über die Website laudamotion.com zu buchen. One-Way-Tickets nach Mallorca und Ibiza kosten ab 59,99 Euro (an einzelnen Tagen im Juni kosten sie laut Buchungs-Seite nur 49,99 Euro).

Mit 168 Piloten habe er genug für 21 Jets. Flugbegleiter hat Laudamotion 348 – hier werden noch mehr gesucht. (sea)