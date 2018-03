Lauda: Das ist der Deal mit Ryanair

Bei Niki Laudas neuer Airline Laudamotion geht es Schlag auf Schlag. Am Sonntag ist die Fluglinie in Deutschland gestartet, in Österreich geht es im Juni los. Am Mittwoch trat Lauda wieder mit Neuigkeiten in Wien an die Öffentlichkeit. Keine Verschmelzung, aber eine Partnerschaft soll es zwischen Laudamotion und Ryanair geben. Das teilten Laudamotion-Boss Niki Lauda und Ryanair-Chef Michael O’Leary in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit.

© TZOE/Angela Sellner

Lockere Stimmung bei der Pressekonferenz

O’Leary und Lauda gaben sich betont lässig und scheinen ein sehr gutes Verhältnis miteinander zu haben. Naben einem Bussi auf die Wange von Lauda bekam O’Leary auch noch das Lauda-typische rote Novomatic-Kapperl geschenkt. „Darauf bin ich sehr stolz“, sagt O’Leary als Reaktion auf das Geschenk.

Der Ryanair-CEO betonte, dass vor allem die Variation an Destinationen der Kooperation für Fluggäste interessant machen würde. Laudamotion bietet im Sommer 2018 21 Flugzeuge na, sowie neun Stützpunkte in drei Ländern. Darunter sind Wien, Berlin Tegel, Köln, Düsseldorf, München, Zürich und andere. Insgesamt werden 44 Flughäfen angeflogen.