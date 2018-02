Lauda hebt im Juni in Wien ab

Wieder am Start: Niki Laudas neuer Ferienflieger Laudamotion könnte – ÖSTERREICH berichtete bereits – frühestens ab 1. Ju­ni auch in Wien abheben. Ibizaflüge wird es keine geben, dafür will Lauda etwa nach Griechenland, Málaga oder Brindisi in Süditalien fliegen. Für den Start von Laudamotion hat er bereits alle nötigen Genehmigungen, bestätigte das Verkehrsministerium am Dienstag.

Vier Lauda-Jets in Wien

In Schwechat rechnet man mit 2–4 Laudamotion-Jets, die am Wiener Airport stationiert werden. Ab Deutschland (Düsseldorf, Frankfurt, München) fliegt Lauda schon ab 25. März nach Mallorca, Ibiza oder Málaga, 40.000 Tickets für die Flüge hat er laut einem Brief an die Mitarbeiter bereits über seinen deutschen Partner Condor verkauft. Die Laudamotion-Mitarbeiter sind auf­gefordert, sich zunächst für einen der deutschen Standorte zu bewerben.