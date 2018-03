Laudamotion: So lief der Premieren-Flug

Premiere am Dienstag in der Früh für den ersten Laudamotion-Flug. Wien–Düsseldorf ist die „Teststrecke“, mit Check-in am Terminal 1 des Wiener Flughafens, danach Boarding am Gate C32.

Flieger umgerüstet

Im Flieger nehme ich in einer der ersten Reihen Platz. Es ist ein Airbus A320, eine Ex-Air-Berlin-Maschine, die aber (fast) überall schon das Laudamotion-Logo trägt.

Crew

Die Laudamotion-Crew ist gut gelaunt, begrüßt den neuen alten Boss Niki Lauda. Kapitän Michael Reuter fliegt die Maschine – er war schon bei der Gründung von NIKI seinerzeit dabei.

Speis & Trank

Das kennt man als Passagier kaum noch: Es gibt richtig was zu essen, Sandwiches, Müsli, Schokomousse aus dem Hause Do & Co. Gratis. Eine Ausnahme zur Premiere, außer in der Premiumklasse ist die Bord-Verpflegung künftig kostenpflichtig.

The Lauda way to fly

Zu spüren ist am Premierenflug deutlich: Lauda schreibt Service groß, immer wieder gibt er selbst der Crew kleine Hinweise, wie alles sein soll...

Angela Sellner