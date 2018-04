Red Bier statt Red Bull? Im Dosen-Imperium von Didi Mateschitz braut sich was zusammen: ÖSTERREICH berichtete schon vor ­einem Jahr, dass Red Bull Bierbrauer wird. Doch jetzt wird es ernst. Seine Brauerei in Pöls in der Steiermark – Mateschitz kaufte dort vor 10 Jahren ein verfallenes Schloss samt der Thalheimer Heilquelle – soll noch im Sommer den Betrieb aufnehmen. Auf der Red-Bull-Homepage sucht Mateschitz auch ab sofort Verkäufer für „Bier, Limonade und Mineralwasser aus Thalheim“.